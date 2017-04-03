und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Get trend - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1191
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Jurij, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Vorsicht! Der EA wird nur auf der Timeframe M15 funktionieren!
Die kurzfristige Trends. Der EA verwendet zwei Indikatoren iMA, und ein iStochastic.
Die Regeln des Systems:
- Wir vergleichen die gleitenden Mittelwerte auf dem Chart mit der Timeframe 15 Minuten und 1 Stunde. Die Situation des Vorhandensein des Trends ist dann angenommen, wenn der Preis für beide Charts über oder unter des gleitenden Mittelwertes war.
- Wenn Sie den Trend identifizierten, analysieren wir das 15-minutenlangen Chart hinsichtlich der Übereinstimmung mit seinen zwei Bedingungen ( sie sollen zur gleichen Zeit gehalten werden):
- Der Preis darf nicht mehr, als 20 Punkte höher(für den Kauf) sein oder nicht höherer, als 20 Punkte niedriger (für den Verkauf) als der gleitende Mittelwert;
- Die Linie Stochastics muss die Linie Stochastics unter der Ebene 20 (für den Kauf) überqueren oder, nach unten die Linie Stochastics über der Ebene 80 (für den Verkauf) überqueren.
//--- wir berechnen die Anfangsparameter der Indikatoren für die Suche der Bedingungen des Eintritts double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1); double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1); double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1); double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1); double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2); double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15); double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
Die Bedingung für den Kauf:
//--- Die Überprüfung der Bedingung für das Abschließen des Trades if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow) {
Die Bedingung für den Verkauf:
if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow) {
EURUSD,M15, c 2016.01.01 по 2017.02.06:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17562
Dsl - DMI OszillatorADXm (vhf adaptiv)
ADXm (vertikaler/horizontaler, adaptiver Filter).
Der EA, der den Umfang des Lotes nach jedem gewinnbringenden Trade vergrößert, wenn bisher die verlustbringenden Trades waren. Martingale.AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_ZigZag