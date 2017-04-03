Der Autor der Idee — Jurij, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Vorsicht! Der EA wird nur auf der Timeframe M15 funktionieren!

Die kurzfristige Trends. Der EA verwendet zwei Indikatoren iMA, und ein iStochastic.



Die Regeln des Systems:

Wir vergleichen die gleitenden Mittelwerte auf dem Chart mit der Timeframe 15 Minuten und 1 Stunde. Die Situation des Vorhandensein des Trends ist dann angenommen, wenn der Preis für beide Charts über oder unter des gleitenden Mittelwertes war. Wenn Sie den Trend identifizierten, analysieren wir das 15-minutenlangen Chart hinsichtlich der Übereinstimmung mit seinen zwei Bedingungen ( sie sollen zur gleichen Zeit gehalten werden): Der Preis darf nicht mehr, als 20 Punkte höher(für den Kauf) sein oder nicht höherer, als 20 Punkte niedriger (für den Verkauf) als der gleitende Mittelwert; Die Linie Stochastics muss die Linie Stochastics unter der Ebene 20 (für den Kauf) überqueren oder, nach unten die Linie Stochastics über der Ebene 80 (für den Verkauf) überqueren.

Die Berechnung der Parameter:

double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15, 1 ); double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1, 1 ); double Stoh_slow = iStochasticGet( SIGNAL_LINE , 1 ); double Stoh_fast = iStochasticGet( MAIN_LINE , 1 ); double Stoh_fast_prew=iStochasticGet( MAIN_LINE , 2 ); double price_M15= iClose ( 1 , NULL , PERIOD_M15 ); double price_H1= iClose ( 1 , NULL , PERIOD_H1 );

Die Bedingung für den Kauf:

if (price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if (Stoh_slow< 20 && Stoh_fast< 20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow) {

Die Bedingung für den Verkauf:

if (price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if (Stoh_slow> 80 && Stoh_fast> 80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow) {



EURUSD,M15, c 2016.01.01 по 2017.02.06:



