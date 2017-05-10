コードベースセクション
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
880
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者 — YuriMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

注目！このエキスパートアドバイザーはM15でのみ動作します。

短期トレンド。エキスパートアドバイザーは2つのiMA指標と1つのiStochasticを使用します。

システムルール：

  1. 15分と1時間チャートで移動平均を比較します。動向は両方のチャートの価格が移動平均を上回るか下回っている場合に存在します。
  2. トレンドを特定したら、15分チャートを分析して、2つの条件が同時に満たされているかどうかを分析します。
    1. 価格は移動平均を20ポイント以上上回ったり（買い）20ピップ以上下回っては（売る）いけません。
    2. ストキャスティクスの線は、ストキャスティクスレベル20の下（買い）かレベル80の上（売り）でストキャスティクスの線横を横切らなければなりません。
パラメータの計算：

//--- 参入条件を検索するための指標の初期パラメータの計算
   double MA_M15   = iMAGet(handle_iMA_M15,1);
   double MA_H1    = iMAGet(handle_iMA_H1,1);

   double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1);
   double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1);
   double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2);

   double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15);
   double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);

買いの条件：

//--- 取引を行う条件の確認l
   if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point)
     {
      if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow)
        {

売りの条件：

   if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point)
     {
      if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow)
        {


EURUSD,M15、2016.01.01から2017.02.06まで：

Get trendテスタ
 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17562

