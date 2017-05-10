無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Get trend - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 880
アイディアの著者 — Yuri、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
注目！このエキスパートアドバイザーはM15でのみ動作します。
短期トレンド。エキスパートアドバイザーは2つのiMA指標と1つのiStochasticを使用します。
システムルール：
- 15分と1時間チャートで移動平均を比較します。動向は両方のチャートの価格が移動平均を上回るか下回っている場合に存在します。
- トレンドを特定したら、15分チャートを分析して、2つの条件が同時に満たされているかどうかを分析します。
- 価格は移動平均を20ポイント以上上回ったり（買い）20ピップ以上下回っては（売る）いけません。
- ストキャスティクスの線は、ストキャスティクスレベル20の下（買い）かレベル80の上（売り）でストキャスティクスの線横を横切らなければなりません。
パラメータの計算：
//--- 参入条件を検索するための指標の初期パラメータの計算 double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1); double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1); double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1); double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1); double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2); double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15); double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
買いの条件：
//--- 取引を行う条件の確認l if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow) {
売りの条件：
if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow) {
EURUSD,M15、2016.01.01から2017.02.06まで：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17562
