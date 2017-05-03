使用了两个 iMA 指标，周期数固定为 3 和 7, 并且 iRSI 指标周期数固定为 2.

用于 MetaTrader 5 的外汇交易指标，显示两条线性回归线，以及仓位角度和趋势提醒。

这个EA交易在前面有亏损交易的时候，会增加每个获利交易的手数大小。马丁格尔

本指标根据最近的 NRTR_ZigZag 指标峰值绘制价格通道和斐波那契水平线。