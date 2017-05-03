请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Get trend - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1746
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — Yuri, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
注意!本EA交易只能工作于M15时段。
短期趋势。本EA交易使用了两个 iMA 指标和一个 iStochastic 指标。
系统规则:
- 比较15分钟图和1小时图的移动平均，如果价格在两个图表上都高于或者低于移动平均就表示有趋势。
- 当您识别到趋势后，分析15分钟图表，看是否满足两个条件(两个条件必须同时满足):
- 价格高于移动平均应当不超过20个点(用于买入)或者低于移动平均不超过20个点(用于卖出);
- 随机振荡线应当从下向上穿过随机振荡的20水平(用于买入)或者从上向下穿过80水平线(用于卖出).
计算参数:
//--- 计算指标的初始参数，用于搜索进场条件 double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1); double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1); double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1); double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1); double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2); double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15); double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
买入条件:
//--- 检查进行交易的条件 if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow) {
卖出条件:
if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow) {
EURUSD,M15, c 2016.01.01 по 2017.02.06:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17562
LRDegrees MT5
用于 MetaTrader 5 的外汇交易指标，显示两条线性回归线，以及仓位角度和趋势提醒。真实锁定剥头皮利润
使用了两个 iMA 指标，周期数固定为 3 和 7, 并且 iRSI 指标周期数固定为 2.
MoneyRain
这个EA交易在前面有亏损交易的时候，会增加每个获利交易的手数大小。马丁格尔AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
本指标根据最近的 NRTR_ZigZag 指标峰值绘制价格通道和斐波那契水平线。