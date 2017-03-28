CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1350
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Yúriautor do código mq5 — barabashkakvn

Atenção! O Expert Advisor só funciona no timeframe M15!

Tendências de curto prazo. O Expert Advisor utiliza dois indicadores iMA, um iStochastic.

Regras do sistema:

  1. Comparamos as médias móveis nos gráficos horário e de 15 minutos. Consideraremos que existe uma tendência se o preço de ambos os gráficos está acima ou abaixo da média móvel.
  2. Quando identificamos a tendência, analisamos o gráfico de 15 minutos para saber se cumpre com suas duas condições (que têm de ser respeitadas, ao mesmo tempo):
    1. o preço deve ser inferior a 20 pontos acima (para compra) ou inferior a 20 pontos abaixo (para venda) da média móvel;
    2. a linha do estocástico deve cruzar a linha do estocástico abaixo do nível de 20 (para comprar) ou cruzar para baixo a linha do estocástico acima do nível de 80 (para venda).
Cálculo de parâmetros:

//--- calculamos a presença de parâmetros de indicadores para pesquisa das condições de saída
   double MA_M15   = iMAGet(handle_iMA_M15,1);
   double MA_H1    = iMAGet(handle_iMA_H1,1);

   double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1);
   double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1);
   double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2);

   double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15);
   double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);

Condição de compra:

// --- verificação de condições para a transação
   if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point)
     {
      if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow)
        {

Condição de venda:

   if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point)
     {
      if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow)
        {


EURUSD,M15, de 2016.01.01 a 2017.02.06:

Get trend tester
 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17562

