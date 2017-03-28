Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Get trend - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1350
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Atenção! O Expert Advisor só funciona no timeframe M15!
Tendências de curto prazo. O Expert Advisor utiliza dois indicadores iMA, um iStochastic.
Regras do sistema:
- Comparamos as médias móveis nos gráficos horário e de 15 minutos. Consideraremos que existe uma tendência se o preço de ambos os gráficos está acima ou abaixo da média móvel.
- Quando identificamos a tendência, analisamos o gráfico de 15 minutos para saber se cumpre com suas duas condições (que têm de ser respeitadas, ao mesmo tempo):
- o preço deve ser inferior a 20 pontos acima (para compra) ou inferior a 20 pontos abaixo (para venda) da média móvel;
- a linha do estocástico deve cruzar a linha do estocástico abaixo do nível de 20 (para comprar) ou cruzar para baixo a linha do estocástico acima do nível de 80 (para venda).
double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1);
double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1);
double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1);
double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1);
double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2);
double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15);
double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
Condição de compra:
if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point)
{
if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow)
{
Condição de venda:
{
if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow)
{
EURUSD,M15, de 2016.01.01 a 2017.02.06:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17562
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador Larry Williams' Percent Range em forma de velaNRTR_extr_ZigZag_Price
Indicador NRTR_extr_ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.
Expert Advisor que aumenta o tamanho do lote após cada transação favorável, se antes dela há transações desfavoráveis. MartingaleAutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do NRTR_ZigZag.