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Get trend - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Юрий, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Внимание! Советник будет работать только на таймфрейме M15!
Краткосрочные тренды. Советник использует два индикатора iMA, один iStochastic.
Правила системы:
- Сравниваем средние скользящие на 15-минутном и часовом графике. Наличием тренда считается ситуация, когда цена на обоих графиках находится над или под средней скользящей.
- Когда вы идентифицировали тренд, анализируем 15-минутный график на предмет соответствия его двум условиям (они должны соблюдаться в одно и тоже время):
- цена должна быть не более, чем на 20 пунктов выше (для покупки) или не более, чем на 20 пунктов ниже (для продажи) средней скользящей;
- линия стохастика должна пересечь линию стохастика под уровнем 20 (для покупки) или пересечь вниз линию стохастика над уровнем 80 (для продажи).
Вычисление параметров:
//--- вычисляем начальные параметры индикаторов для поиска условий входа
double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1);
double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1);
double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1);
double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1);
double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2);
double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15);
double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1);
double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1);
double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1);
double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1);
double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2);
double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15);
double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
Условие на покупку:
//--- проверка условий для совершения сделки
if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point)
{
if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow)
{
if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point)
{
if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow)
{
Условие на продажу:
if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point)
{
if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow)
{
{
if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow)
{
EURUSD,M15, c 2016.01.01 по 2017.02.06:
SupportResistTrade
Уровни поддержки/сопротивления, направление тренда — бычий/медвежий.WPRCandleKeltner
Канал Келтнера, построенный относительно среднего значения осциллятора Larry Williams' Percent Range в свечном виде.
MoneyRain
Советник, увеличивающий размер лота после каждой профитной сделки, если до нее были убыточные сделки. Мартингейл.HistorySelectByPosition
Пример работы с HistorySelectByPosition (на основе примера с HistoryDealGetTicket).