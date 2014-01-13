CodeBaseSecciones
Tro_Range - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1152
(26)
tro_range.mq5 (5.67 KB) ver
Autor real:

Avery T. Horton, Jr. aka TRO

Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separada. Si el tamaño de una vela es mayor que el umbral determinado por el parámetro de entrada Umbral, el histograma es de color púrpura, de lo contrario, es de color rosa.

//+--------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input uint Threshold=200; // Umbral en puntos

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.05.2008. 

Figura 1. El indicador TRO_RANGE

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1755

Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de color

Una interpretación de la estrategia «Three Line Break' de Steve Nisson

Indicador de señal de semáforo que muestra el histograma MACD calculado sobre el marco de tiempo especificado en los parámetros de entrada

Un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un activo financiero