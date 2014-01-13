Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Tro_Range - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Avery T. Horton, Jr. aka TRO
Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separada. Si el tamaño de una vela es mayor que el umbral determinado por el parámetro de entrada Umbral, el histograma es de color púrpura, de lo contrario, es de color rosa.
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input uint Threshold=200; // Umbral en puntos
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.05.2008.
Figura 1. El indicador TRO_RANGE
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1755
