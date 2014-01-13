Autor real:

Avery T. Horton, Jr. aka TRO

Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separada. Si el tamaño de una vela es mayor que el umbral determinado por el parámetro de entrada Umbral, el histograma es de color púrpura, de lo contrario, es de color rosa.

input uint Threshold= 200 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.05.2008.

Figura 1. El indicador TRO_RANGE