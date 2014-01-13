Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Volatility2 - indicador para MetaTrader 5
- 1240
Autor real:
Eva Ruft
Un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un activo financiero. La volatilidad es calculada en puntos basados en los precios máximos y mínimos.
La volatilidad se calcula usando una MA simple como la suma de los precios máximos para el promedio del período, menos la suma de los precios mínimos para el mismo período. El valor resultante se calcula en puntos.
Parámetros de entrada del Indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // Método de promediación input uint VolatilityPeriod=5; // Período del Indicador input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en los barras input uint LevelsTotal=20; // Número de niveles input uint StartLevel=100; // Nivel de inicio input uint LevelsStep=100; // Distancia entre los niveles input color LevelsColor=clrBlue; // Color de los niveles
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 08.04.2008.
Figura 1. El indicador Volatility2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1763
