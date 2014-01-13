CodeBaseSecciones
Volatility2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1240
(25)
Autor real:

Eva Ruft

Un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un activo financiero. La volatilidad es calculada en puntos basados en los precios máximos y mínimos.

La volatilidad se calcula usando una MA simple como la suma de los precios máximos para el promedio del período, menos la suma de los precios mínimos para el mismo período. El valor resultante se calcula en puntos.

Parámetros de entrada del Indicador:

//+--------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;     // Método de promediación
input uint              VolatilityPeriod=5;  // Período del Indicador
input int               Shift=0;             // Desplazamiento horizontal del indicador en los barras

input uint              LevelsTotal=20;      // Número de niveles
input uint              StartLevel=100;      // Nivel de inicio
input uint              LevelsStep=100;      // Distancia entre los niveles
input color             LevelsColor=clrBlue; // Color de los niveles

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 08.04.2008.

Figura 1. El indicador Volatility2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1763

