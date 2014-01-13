Autor real:

Eva Ruft

Un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un activo financiero. La volatilidad es calculada en puntos basados en los precios máximos y mínimos.

La volatilidad se calcula usando una MA simple como la suma de los precios máximos para el promedio del período, menos la suma de los precios mínimos para el mismo período. El valor resultante se calcula en puntos.

Parámetros de entrada del Indicador:

input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrBlue ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 08.04.2008.

Figura 1. El indicador Volatility2