Wirklicher Autor:

Avery T. Horton, Jr. alias TRO

Ein einfaches Volatilitätsmeter, der die Größe einer Kerze im eigenen Unterfenster anzeigt. Ist die Kerze größer als ein in den Eingabeparametern bestimmbarer Schwellenwert wird die Bar lila, sonst in rosa gezeichnet.

input uint Threshold= 200 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.05.2008.

Bild 1. Der Indikator TRO_RANGE