Tro_Range - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Avery T. Horton, Jr. alias TRO
Ein einfaches Volatilitätsmeter, der die Größe einer Kerze im eigenen Unterfenster anzeigt. Ist die Kerze größer als ein in den Eingabeparametern bestimmbarer Schwellenwert wird die Bar lila, sonst in rosa gezeichnet.
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+-----------------------------------+ input uint Threshold=200; // Schwellenwert in Points
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.05.2008.
Bild 1. Der Indikator TRO_RANGE
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1755
