ang_AZad_Css - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
ANG3110@latchess.com
Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.04.2008.
Figura 1. El indicador ang_AZad_Css
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1754
