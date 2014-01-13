CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ang_AZad_Css - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1053
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
ang_azad_css.mq5 (5.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

ANG3110@latchess.com

Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.04.2008.

Figura 1. El indicador ang_AZad_Css

Figura 1. El indicador ang_AZad_Css

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1754

SR_TLB SR_TLB

Una interpretación de la estrategia «Three Line Break' de Steve Nisson

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Medidor de la volatilidad con una indicación en forma de una nube de color

Tro_Range Tro_Range

Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separada

MTF_MACD_Bars MTF_MACD_Bars

Indicador de señal de semáforo que muestra el histograma MACD calculado sobre el marco de tiempo especificado en los parámetros de entrada