記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Tro_Range - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Avery T. Horton, Jr. 別名 TRO
別のサブウインドウでローソク足の大きさを表示する単純なボラティリティメーター。ヒストグラムは、ローソク足の大きさがTreshold入力パラメータによって決定された閾値よりも大きい場合は紫色で、それ以外の場合はピンクです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint Threshold=200; // ポイント単位での閾値
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月23日に公開されました。
図1 TRO_RANGE指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1755
