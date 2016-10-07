コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Tro_Range - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Avery T. Horton, Jr. 別名 TRO

別のサブウインドウでローソク足の大きさを表示する単純なボラティリティメーター。ヒストグラムは、ローソク足の大きさがTreshold入力パラメータによって決定された閾値よりも大きい場合は紫色で、それ以外の場合はピンクです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input uint Threshold=200; // ポイント単位での閾値

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月23日に公開されました。 

図1　TRO_RANGE指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1755

