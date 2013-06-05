CodeBaseРазделы
Tro_Range - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Avery T. Horton, Jr. aka TRO

Простейший измеритель волатильности, который отображает в отдельном подокне размеры свечей. Если размер свечи больше порога, определяемого входным параметром Treshold, то цвет гистограммы фиолетовый, в противном случае - розовый.

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint Threshold=200; // порог срабатывания в пунктах

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.05.2008. 

Рис.1 Индикатор TRO_RANGE

