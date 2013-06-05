Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tro_Range - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3383
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Avery T. Horton, Jr. aka TRO
Простейший измеритель волатильности, который отображает в отдельном подокне размеры свечей. Если размер свечи больше порога, определяемого входным параметром Treshold, то цвет гистограммы фиолетовый, в противном случае - розовый.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint Threshold=200; // порог срабатывания в пунктах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.05.2008.
Рис.1 Индикатор TRO_RANGE
Веер индикаторов Stochastic, период которых задается по одному из четырех типов прогрессийang_AZad_Css
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака
Семафорный сигнальный индикатор, отображающий гистограмму MACD рассчитанную на указанном во входных параметрах таймфреймеChange To Range Ratio
Индикатор Change To Range Ratio ипользуется для закрытия краткосрочных позиций и/или для фильтрации точек входа.