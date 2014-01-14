CodeBaseSeções
Tro_Range - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Avery T. Horton, Jr. aka TRO

Um simples termômetro de volatilidade que mostra tamanhos dos candles numa sub-janela separada. Se o tamanho de um candle é maior do que o limite determinado pelo parâmetro de entrada "Treshold", o histograma é roxo; caso contrário, a cor é rosa.

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input uint Threshold=200; // Entrada em pontos

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.05.2008.

Figura 1. Indicador TRO_RANGE

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1755

