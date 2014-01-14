Participe de nossa página de fãs
Tro_Range - indicador para MetaTrader 5
- 2169
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Avery T. Horton, Jr. aka TRO
Um simples termômetro de volatilidade que mostra tamanhos dos candles numa sub-janela separada. Se o tamanho de um candle é maior do que o limite determinado pelo parâmetro de entrada "Treshold", o histograma é roxo; caso contrário, a cor é rosa.
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input uint Threshold=200; // Entrada em pontos
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.05.2008.
Figura 1. Indicador TRO_RANGE
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1755
