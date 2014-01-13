请观看如何免费下载自动交易
在独立子窗口显示蜡烛图尺寸的简易波幅指示器。如果蜡烛图的大小比参数中定义的阈值大，则显示为紫色，否则显示为粉红色。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint Threshold=200; // 以点数表示的阈值
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年5月23日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. TRO_RANGE指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1755
