代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Tro_Range - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1417
等级:
(26)
已发布:
已更新:
tro_range.mq5 (5.67 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

Avery T. Horton, Jr. aka TRO

在独立子窗口显示蜡烛图尺寸的简易波幅指示器。如果蜡烛图的大小比参数中定义的阈值大，则显示为紫色，否则显示为粉红色。

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input uint Threshold=200; // 以点数表示的阈值

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年5月23日在mql4.com的代码基地中发布。 

图 1. TRO_RANGE指标

图 1. TRO_RANGE指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1755

ang_AZad_Css ang_AZad_Css

以彩云形式绘制的趋势指标。

SR_TLB SR_TLB

Stieve Nisson's '三线突破' 策略的诠释

MTF_MACD_Bars MTF_MACD_Bars

一个用于显示MACD直方图的信号机指标，MACD直方图在输入参数确定的时间框架上计算得到。

Volatility2 Volatility2

一个计算金融标的物波动幅度的简单指标