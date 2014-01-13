原作者：

Avery T. Horton, Jr. aka TRO

在独立子窗口显示蜡烛图尺寸的简易波幅指示器。如果蜡烛图的大小比参数中定义的阈值大，则显示为紫色，否则显示为粉红色。

input uint Threshold= 200 ;

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年5月23日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. TRO_RANGE指标