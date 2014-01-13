Autor real:

Kirk Sloan

Un indicador de señal de semáforo que muestra el histograma MACD calculado sobre el marco de tiempo especificado en los parámetros de entrada. Las barras azules y rosadas ​​corresponden a la posición de las barras del histograma en relación a la línea de señal. Por encima de la línea de señal, una tendencia creciente es de color azul, la caída es rosa.

Las barras rojas y verdes se utilizan de manera similar con las siguientes condiciones adicionales: la tendencia cada vez es mayor con el histograma por encima de cero - barras verdes, la tendencia es a la baja por debajo de cero con el histograma bajo cero - rojo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.04.2008.

Figura 1. El indicador MTF_MACD_Bars