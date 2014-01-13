Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_MACD_Bars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1227
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kirk Sloan
Un indicador de señal de semáforo que muestra el histograma MACD calculado sobre el marco de tiempo especificado en los parámetros de entrada. Las barras azules y rosadas corresponden a la posición de las barras del histograma en relación a la línea de señal. Por encima de la línea de señal, una tendencia creciente es de color azul, la caída es rosa.
Las barras rojas y verdes se utilizan de manera similar con las siguientes condiciones adicionales: la tendencia cada vez es mayor con el histograma por encima de cero - barras verdes, la tendencia es a la baja por debajo de cero con el histograma bajo cero - rojo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 11.04.2008.
Figura 1. El indicador MTF_MACD_Bars
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1757
Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separadaang_AZad_Css
Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de color
Un simple indicador que calcula sólo la volatilidad de un activo financieroGann_Hi-lo_Activator_SSL
Un indicador simple, bueno para los principiantes de MQL5