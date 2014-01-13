Autor real:

Ulterior (FF)

Una interpretación de la estrategia 'Three Line Break'de Steve Nisson. Los niveles se determinan por los precios de cierre. Las líneas azules indican soporte, rojo - resistencia, líneas de puntos - los candidatos.

El parámetro del indicador LB establece el número de niveles para un gran avance. Después de un cierto número de puntos, las lineas de los niveles en el periodo de tiempo especificado son arrastradas. Solo los niveles de los periodos altos se muestran en la gráfica.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 07.11.2008.

Figura 1. El indicador SR_TLB