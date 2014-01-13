Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SR_TLB - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1401
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ulterior (FF)
Una interpretación de la estrategia 'Three Line Break'de Steve Nisson. Los niveles se determinan por los precios de cierre. Las líneas azules indican soporte, rojo - resistencia, líneas de puntos - los candidatos.
El parámetro del indicador LB establece el número de niveles para un gran avance. Después de un cierto número de puntos, las lineas de los niveles en el periodo de tiempo especificado son arrastradas. Solo los niveles de los periodos altos se muestran en la gráfica.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 07.11.2008.
Figura 1. El indicador SR_TLB
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1753
Medidor de la volatilidad con una indicación en forma de una nube de colorXO
Un indicador sin promedio de los datos del array, es una decisión de compra / venta que se toma en un movimiento.
Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de colorTro_Range
Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separada