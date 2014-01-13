CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SR_TLB - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1401
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
sr_tlb.mq5 (36.58 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ulterior (FF)

Una interpretación de la estrategia 'Three Line Break'de Steve Nisson. Los niveles se determinan por los precios de cierre. Las líneas azules indican soporte, rojo - resistencia, líneas de puntos - los candidatos.

El parámetro del indicador LB establece el número de niveles para un gran avance. Después de un cierto número de puntos, las lineas de los niveles en el periodo de tiempo especificado son arrastradas. Solo los niveles de los periodos altos se muestran en la gráfica.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 07.11.2008.

Figura 1. El indicador SR_TLB

Figura 1. El indicador SR_TLB

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1753

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

Medidor de la volatilidad con una indicación en forma de una nube de color

XO XO

Un indicador sin promedio de los datos del array, es una decisión de compra / venta que se toma en un movimiento.

ang_AZad_Css ang_AZad_Css

Indicador de tendencia dibujada en forma de una nube de color

Tro_Range Tro_Range

Un medidor de volatilidad simple que muestra los tamaños de las velas en una ventana separada