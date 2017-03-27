Pon "Me gusta" y sigue las noticias
EA High and Low last 24 hours - Asesor Experto para MetaTrader 5
Ejemplo de la obtención de los precios High y Low de las barras en las últimas 24 horas.
Teclas calientes:
- tecla «H» en la distribución inglesa (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) — búsqueda del precio High
- tecla «L» en la distribución inglesa (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) — búsqueda del precio Low
Para obtener los precios High y Low se utiliza la tercera forma de la llamada CopyHigh y CopyLow:
Solicitud a base de la primera y la última fecha del intervalo de tiempo requerido:
int CopyHigh( string symbol_name, // nombre del símbolo ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // período datetime start_time, // fecha inicial datetime stop_time, // fecha final double high_array[] // array para el copiado de los precios máximos );
Solicitud a base de la primera y la última fecha del intervalo de tiempo requerido:
int CopyLow( string symbol_name, // nombre del símbolo ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // período datetime start_time, // fecha inicial datetime stop_time, // fecha final double low_array[] // array para copiar los precios mínimos );
El intervalo de las fechas está representado de la siguiente manera:
datetime stop_time = TimeCurrent(); // stop date and time datetime start_time = stop_time-24*60*60; // start date and time
start_time <-> stop_time
Visualización:
Para la conveniencia del usuario, en el gráfico se visualiza la información de texto (ejemplo de la búsqueda del precio Low):
Además, en el gráfico se muestra una línea vertical (muestra el límite izquierdo del intervalo de fechas) y una línea horizontal (muestra el precio buscado) — (ejemplo de búsqueda del precio mínimo):
Vídeo del trabajo del ejemplo:
