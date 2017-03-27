CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EA High and Low last 24 hours - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
932
Ranking:
(27)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Ejemplo de la obtención de los precios High y Low de las barras en las últimas 24 horas.

Teclas calientes:

  • tecla «H» en la distribución inglesa (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) — búsqueda del precio High
  • tecla «L» en la distribución inglesa (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) — búsqueda del precio Low

Para obtener los precios High y Low se utiliza la tercera forma de la llamada CopyHigh y CopyLow:

Solicitud a base de la primera y la última fecha del intervalo de tiempo requerido:

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // período
   datetime         start_time,       // fecha inicial
   datetime         stop_time,        // fecha final
   double           high_array[]      // array para el copiado de los precios máximos
   );

Solicitud a base de la primera y la última fecha del intervalo de tiempo requerido:

int  CopyLow(
   string           symbol_name,     // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // período
   datetime         start_time,      // fecha inicial
   datetime         stop_time,       // fecha final
   double           low_array[]      // array para copiar los precios mínimos
   );

El intervalo de las fechas está representado de la siguiente manera:

         datetime stop_time   = TimeCurrent();              // stop date and time 
         datetime start_time  = stop_time-24*60*60;         // start date and time  

start_time <-> stop_time

Visualización:

Para la conveniencia del usuario, en el gráfico se visualiza la información de texto (ejemplo de la búsqueda del precio Low):

EA High and Low last 24 hours comment 

 

Además, en el gráfico se muestra una línea vertical (muestra el límite izquierdo del intervalo de fechas) y una línea horizontal (muestra el precio buscado) — (ejemplo de búsqueda del precio mínimo):

EA High and Low last 24 hours lines

Vídeo del trabajo del ejemplo:


 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17528

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

Esta sistema de trading utiliza el indicador IBS_RSI_CCI_v4.

AutoMagic AutoMagic

La librería permite asignar automáticamente el magic al Asesor Experto en cualquier símbolo y cualquier período de tiempo. Permite tener 65 535 magic en el mismo Asesor Experto a la vez.

Exp_WeightOscillator_Direct Exp_WeightOscillator_Direct

Sistema de trading a base de los cambios de la dirección del oscilador ponderado WeightOscillator

MFICandleKeltner MFICandleKeltner

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador MFI en forma de velas