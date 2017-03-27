Ejemplo de la obtención de los precios High y Low de las barras en las últimas 24 horas.

Teclas calientes:

tecla «H» en la distribución inglesa (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) — búsqueda del precio High

tecla «L» en la distribución inglesa (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) — búsqueda del precio Low

Para obtener los precios High y Low se utiliza la tercera forma de la llamada CopyHigh y CopyLow:

Solicitud a base de la primera y la última fecha del intervalo de tiempo requerido:

int CopyHigh ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime start_time, datetime stop_time, double high_array[] );

Solicitud a base de la primera y la última fecha del intervalo de tiempo requerido:

int CopyLow ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime start_time, datetime stop_time, double low_array[] );

El intervalo de las fechas está representado de la siguiente manera:

datetime stop_time = TimeCurrent (); datetime start_time = stop_time- 24 * 60 * 60 ;

start_time <-> stop_time

Visualización:

Para la conveniencia del usuario, en el gráfico se visualiza la información de texto (ejemplo de la búsqueda del precio Low):

Además, en el gráfico se muestra una línea vertical (muestra el límite izquierdo del intervalo de fechas) y una línea horizontal (muestra el precio buscado) — (ejemplo de búsqueda del precio mínimo):





Vídeo del trabajo del ejemplo:



