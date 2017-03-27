CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MFICandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
981
Ranking:
(21)
Publicado:
MFI_price.mq5 (17.74 KB) ver
MFICandleKeltner.mq5 (19.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador MFI en forma de velas.

Fig. 1. Indicador MFICandleKeltner

Fig. 1. Indicador MFICandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17530

Exp_WeightOscillator_Direct Exp_WeightOscillator_Direct

Sistema de trading a base de los cambios de la dirección del oscilador ponderado WeightOscillator

EA High and Low last 24 hours EA High and Low last 24 hours

Ejemplo de la obtención de los precios High y Low de las barras en las últimas 24 horas.

Modified Standard Deviation.mq5 Modified Standard Deviation.mq5

En el indicador estándar StdDev ha sido añadida la función del cambio del color de la línea dependiendo de sus indicaciones. Cuando el valor se aumenta, la línea se hace verde; cuando se disminuye, se hace roja; si las indicaciones no cambian durante varios períodos, se colorea en amarillo.

Order Escort Order Escort

El Asesor Experto cumple la tarea del seguimiento de la posición a lo largo de la curva especificada, desplazando el Stop Loss y Take Profit establecidos.