Ein Beispiel das Hoch und das Tief der letzten 24 Stunden zu erfragen.

Hot Keys:

Die "H" Taste (egal, h oder H) — findet den Höchstpreis

Die "L" Taste (egal, l oder L) — findet den Tiefstpreis

Um den Höchst- und Tiefstpreis zu erhalten wird die dritte Form des Funktionsaufruf von CopyHigh und CopyLow verwendet:

Die Anfrage basiert auf dem ersten und letzten Datum der geforderten Zeitspanne:

int CopyHigh (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double high_array[]

);

Die Anfrage basiert auf dem ersten und letzten Datum der geforderten Zeitspanne:

int CopyLow (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double low_array[]

);

Die Zeitspanne ergibt sich einfach durch:

datetime stop_time = TimeCurrent ();

datetime start_time = stop_time- 24 * 60 * 60 ;

Anfangsdatum <-> Enddatum

Visualisierung:

Zur Erleichterung wird das Ergebnis als Text auf dem Chart ausgegeben (im Beispiel der Tiefstpreis):

Es wird auch eine Vertikale auf den Chart gezeichnet (es zeigt das linke Ende der Zeitspanne), und eine Horizontale (das ist der gesuchte Preis) — (im Beispiel der Tiefstpreis):





Ein Video mit einem Suchbeispiel:



