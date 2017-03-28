CodeBaseKategorien
Expert Advisors

EA High and Low last 24 hours - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Ansichten:
1122
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Ein Beispiel das Hoch und das Tief der letzten 24 Stunden zu erfragen.

Hot Keys:

  • Die "H" Taste (egal, h oder H) — findet den Höchstpreis
  • Die "L" Taste (egal, l oder L) — findet den Tiefstpreis

Um den Höchst- und Tiefstpreis zu erhalten wird die dritte Form des Funktionsaufruf von CopyHigh und CopyLow verwendet:

Die Anfrage basiert auf dem ersten und letzten Datum der geforderten Zeitspanne:

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // Zeitrahmen
   datetime         start_time,       // Anfangsdatum
   datetime         stop_time,        // Enddatum
   double           high_array[]      // Array der Höchstpreise
   );

Die Anfrage basiert auf dem ersten und letzten Datum der geforderten Zeitspanne:

int  CopyLow(
   string           symbol_name,     // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // Zeitrahmen
   datetime         start_time,      // Anfangsdatum
   datetime         stop_time,       // Enddatum
   double           low_array[]      // Array der Tiefstpreise
   );

Die Zeitspanne ergibt sich einfach durch:

         datetime stop_time   = TimeCurrent();              // Enddatum
         datetime start_time  = stop_time-24*60*60;         // Anfangsdatum  

Anfangsdatum <-> Enddatum

Visualisierung:

Zur Erleichterung wird das Ergebnis als Text auf dem Chart ausgegeben (im Beispiel der Tiefstpreis):

EA High and Low last 24 hours Kommentar 

 

Es wird auch eine Vertikale auf den Chart gezeichnet (es zeigt das linke Ende der Zeitspanne), und eine Horizontale (das ist der gesuchte Preis) — (im Beispiel der Tiefstpreis):

EA High and Low last 24 hours Linien

Ein Video mit einem Suchbeispiel:


 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17528

