EA High and Low last 24 hours - Experte für den MetaTrader 5
Ein Beispiel das Hoch und das Tief der letzten 24 Stunden zu erfragen.
Hot Keys:
- Die "H" Taste (egal, h oder H) — findet den Höchstpreis
- Die "L" Taste (egal, l oder L) — findet den Tiefstpreis
Um den Höchst- und Tiefstpreis zu erhalten wird die dritte Form des Funktionsaufruf von CopyHigh und CopyLow verwendet:
Die Anfrage basiert auf dem ersten und letzten Datum der geforderten Zeitspanne:
string symbol_name, // Symbol
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // Zeitrahmen
datetime start_time, // Anfangsdatum
datetime stop_time, // Enddatum
double high_array[] // Array der Höchstpreise
);
Die Zeitspanne ergibt sich einfach durch:
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // Anfangsdatum
Anfangsdatum <-> Enddatum
Visualisierung:
Zur Erleichterung wird das Ergebnis als Text auf dem Chart ausgegeben (im Beispiel der Tiefstpreis):
Es wird auch eine Vertikale auf den Chart gezeichnet (es zeigt das linke Ende der Zeitspanne), und eine Horizontale (das ist der gesuchte Preis) — (im Beispiel der Tiefstpreis):
Ein Video mit einem Suchbeispiel:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17528
