Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AutoMagic - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 866
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
No importa que el mismo EA puede ejecutarse con el mismo símbolo y el mismo período de tiempo en diferentes gráficos.
La librería tiene 8 modos del desplazamiento del número mágic básico.
- SHIFT_ZERO - en este modo se utiliza sólo 1 magic en el EA (100% de garantía de que no va a coincidir con otros números magic)
- SHIFT_TWO - 4 números magic
- SHIFT_THREE - 8 números magic
- SHIFT_FOUR - 16 números magic
- SHIFT_SIX - 64 números magic
- SHIFT_EIGHT - 256 números magic
- SHIFT_TEN - 1 024 números magic
- SHIFT_SIXT - 65 536 números magic
Cuanto más grande sea el desplazamiento, mayor será la probabilidad de la coincidencia de los magic en el terminal.
La librería incluye la función incorporada IsMyMagic que compara este número magic con el número magic del EA, usando los números magic del rango de los magic del EA.
IMPORTANTE Si Usted ha recibido el número magic con uno de los parámetros arriba mencionados (por ejemplo, SHIFT_THREE), ¡entonces sólo este parámetro debe ser pasado a la función de la comparación1
IMPORTANTE ¡Después de cerrar el gráfico, será imposible recuperar el número Magic!
En el Asesor Experto Test_AutoMagic.mq5 se puede ver el ejemplo del trabajo de la librería.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17523
El indicador IBS_RSI_CCI_v4 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.NRTR_extr_ZigZag
Indicador ZigZag construido con el uso del algoritmo del indicador NRTR_extr.
Esta sistema de trading utiliza el indicador IBS_RSI_CCI_v4.EA High and Low last 24 hours
Ejemplo de la obtención de los precios High y Low de las barras en las últimas 24 horas.