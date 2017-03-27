No importa que el mismo EA puede ejecutarse con el mismo símbolo y el mismo período de tiempo en diferentes gráficos.

La librería tiene 8 modos del desplazamiento del número mágic básico.

SHIFT_ZERO - en este modo se utiliza sólo 1 magic en el EA (100% de garantía de que no va a coincidir con otros números magic)

SHIFT_TWO - 4 números magic

SHIFT_THREE - 8 números magic

SHIFT_FOUR - 16 números magic

SHIFT_SIX - 64 números magic

SHIFT_EIGHT - 256 números magic

SHIFT_TEN - 1 024 números magic

SHIFT_SIXT - 65 536 números magic

Cuanto más grande sea el desplazamiento, mayor será la probabilidad de la coincidencia de los magic en el terminal.

La librería incluye la función incorporada IsMyMagic que compara este número magic con el número magic del EA, usando los números magic del rango de los magic del EA.

IMPORTANTE Si Usted ha recibido el número magic con uno de los parámetros arriba mencionados (por ejemplo, SHIFT_THREE), ¡entonces sólo este parámetro debe ser pasado a la función de la comparación1 IMPORTANTE ¡Después de cerrar el gráfico, será imposible recuperar el número Magic!

En el Asesor Experto Test_AutoMagic.mq5 se puede ver el ejemplo del trabajo de la librería.