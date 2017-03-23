代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

EA 最后 24 小时的最高价和最低价 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1847
等级:
(27)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在过去 24 小时内收到的柱线高低价格的例子。

热键:

  • "H" 键 (大小写不敏感) — 搜索最高价
  • "L" 键 (大小写不敏感) — 搜索最低价

为了得到最高价和最低价, 使用第三种形式调用 CopyHigh 和 CopyLow:

请求基于所需时间段的第一个和最后一个日期:

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // 品名
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // 周期
   datetime         start_time,       // 开始日期
   datetime         stop_time,        // 结束日期
   double           high_array[]      // 复制最高价的数组
   );

请求基于所需时间段的第一个和最后一个日期:

int  CopyLow(
   string           symbol_name,     // 品名
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 周期
   datetime         start_time,      // 开始日期
   datetime         stop_time,       // 结束日期
   double           low_array[]      // 复制最低价的数组
   );

时间间隔如下所示:

         datetime stop_time   = TimeCurrent();              // 停止日期和时间
         datetime start_time  = stop_time-24*60*60;         // 开始日期和时间

start_time <-> stop_time

可视化:

为方便起见, 文本信息显示在图表上 (最低价的示例)

EA 最后 24 小时最高价和最低价评论 

 

图表中还显示一条垂直线 (显示时间间隔的左边界), 并显示一条水平线 (表示搜索到的价格) — (最低价的示例):

EA 最后 24 小时最高价和最低价界线

样本搜索的视频:


 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17528

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

交易系统采 IBS_RSI_CCI_v4 指标

AutoMagic AutoMagic

函数库允许在任何品种和任何时间帧上自动将 "魔幻数字" 分配给智能交易系统。它允许在一个智能交易系统中拥有多达 65535 个魔幻数字。

Exp_WeightOscillator_Direct Exp_WeightOscillator_Direct

基于权重振荡器 WeightOscillator 方向变化的交易系统。

MFICandleKeltner MFICandleKeltner

Keltner 通道相对于 MFI 振荡器的平均值绘制为蜡烛条序列