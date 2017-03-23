请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在过去 24 小时内收到的柱线高低价格的例子。
热键:
- "H" 键 (大小写不敏感) — 搜索最高价
- "L" 键 (大小写不敏感) — 搜索最低价
为了得到最高价和最低价, 使用第三种形式调用 CopyHigh 和 CopyLow:
请求基于所需时间段的第一个和最后一个日期:
int CopyHigh(
string symbol_name, // 品名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期
datetime start_time, // 开始日期
datetime stop_time, // 结束日期
double high_array[] // 复制最高价的数组
);
string symbol_name, // 品名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期
datetime start_time, // 开始日期
datetime stop_time, // 结束日期
double high_array[] // 复制最高价的数组
);
请求基于所需时间段的第一个和最后一个日期:
int CopyLow(
string symbol_name, // 品名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期
datetime start_time, // 开始日期
datetime stop_time, // 结束日期
double low_array[] // 复制最低价的数组
);
string symbol_name, // 品名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 周期
datetime start_time, // 开始日期
datetime stop_time, // 结束日期
double low_array[] // 复制最低价的数组
);
时间间隔如下所示:
datetime stop_time = TimeCurrent(); // 停止日期和时间
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // 开始日期和时间
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // 开始日期和时间
start_time <-> stop_time
可视化:
为方便起见, 文本信息显示在图表上 (最低价的示例)
图表中还显示一条垂直线 (显示时间间隔的左边界), 并显示一条水平线 (表示搜索到的价格) — (最低价的示例):
样本搜索的视频:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17528
Exp_IBS_RSI_CCI_v4
交易系统采 IBS_RSI_CCI_v4 指标AutoMagic
函数库允许在任何品种和任何时间帧上自动将 "魔幻数字" 分配给智能交易系统。它允许在一个智能交易系统中拥有多达 65535 个魔幻数字。
Exp_WeightOscillator_Direct
基于权重振荡器 WeightOscillator 方向变化的交易系统。MFICandleKeltner
Keltner 通道相对于 MFI 振荡器的平均值绘制为蜡烛条序列