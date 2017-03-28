Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.

Teclas de controle:

tecla "H" na distribuição Inglesa (case-insensitive) — encontrar o preço máximo

tecla "L" na distribuição Inglesa (case-insensitive) — encontrar o preço mínimo

Para obter os preços máximo e mínimo, é usada a terceira forma de chamada CopyHigh e CopyLow:

Tratamento de datas inicial e final do intervalo de tempo desejado:

int CopyHigh (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double high_array[]

);

Tratamento de datas inicial e final do intervalo de tempo desejado:

int CopyLow (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double low_array[]

);

Neste caso, o intervalo de datas é apresentado como segue:

datetime stop_time = TimeCurrent ();

datetime start_time = stop_time- 24 * 60 * 60 ;

start_time <-> stop_time

Visualização:

Para a conveniência do usuário, o gráfico exibe as informações na forma de texto (como exemplo, a pesquisa do preço mínimo):

bem como, no gráfico, é mostrada uma linha vertical (que exibe a extremidade esquerda do intervalo de datas), e outra horizontal (que mostra o preço desejado) — (por exemplo, a pesquisa de preço mínimo):





Vídeo do exemplo:



