EA High and Low last 24 hours - expert para MetaTrader 5
- 1851
-
Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.
Teclas de controle:
- tecla "H" na distribuição Inglesa (case-insensitive) — encontrar o preço máximo
- tecla "L" na distribuição Inglesa (case-insensitive) — encontrar o preço mínimo
Para obter os preços máximo e mínimo, é usada a terceira forma de chamada CopyHigh e CopyLow:
Tratamento de datas inicial e final do intervalo de tempo desejado:
string symbol_name, // nome do símbolo
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // período
datetime start_time, // a partir de qual data
datetime stop_time, // até que data
double high_array[] // matriz para copiar preços máximos
);
Tratamento de datas inicial e final do intervalo de tempo desejado:
string symbol_name, // nome do símbolo
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // período
datetime start_time, // a partir de qual data
datetime stop_time, // até que data
double low_array[] // matriz para copiar os preços mínimos
);
Neste caso, o intervalo de datas é apresentado como segue:
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // start date and time
start_time <-> stop_time
Visualização:
Para a conveniência do usuário, o gráfico exibe as informações na forma de texto (como exemplo, a pesquisa do preço mínimo):
bem como, no gráfico, é mostrada uma linha vertical (que exibe a extremidade esquerda do intervalo de datas), e outra horizontal (que mostra o preço desejado) — (por exemplo, a pesquisa de preço mínimo):
Vídeo do exemplo:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17528
