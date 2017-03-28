CodeBaseSeções
Vladimir Karputov
Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.

Teclas de controle:

  • tecla "H" na distribuição Inglesa (case-insensitive) — encontrar o preço máximo
  • tecla "L" na distribuição Inglesa (case-insensitive) — encontrar o preço mínimo

Para obter os preços máximo e mínimo, é usada a terceira forma de chamada CopyHigh e CopyLow:

Tratamento de datas inicial e final do intervalo de tempo desejado:

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // nome do símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // período
   datetime         start_time,       // a partir de qual data
   datetime         stop_time,        // até que data
   double           high_array[]      // matriz para copiar preços máximos
   );

Tratamento de datas inicial e final do intervalo de tempo desejado:

int  CopyLow(
   string           symbol_name,     // nome do símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // período
   datetime         start_time,      // a partir de qual data
   datetime         stop_time,       // até que data
   double           low_array[]      // matriz para copiar os preços mínimos
   );

Neste caso, o intervalo de datas é apresentado como segue:

         datetime stop_time   = TimeCurrent();              // stop date and time
         datetime start_time  = stop_time-24*60*60;         // start date and time  

start_time <-> stop_time

Visualização:

Para a conveniência do usuário, o gráfico exibe as informações na forma de texto (como exemplo, a pesquisa do preço mínimo):

EA High and Low last 24 hours comment 

 

bem como, no gráfico, é mostrada uma linha vertical (que exibe a extremidade esquerda do intervalo de datas), e outra horizontal (que mostra o preço desejado) — (por exemplo, a pesquisa de preço mínimo):

EA High and Low last 24 hours lines

Vídeo do exemplo:


 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17528

