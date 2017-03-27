Esta sistema de trading utiliza el indicador IBS_RSI_CCI_v4. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de la nube ha cambiado.

Para una compilación correcta del EA, hay que colocar el archivo compilado del indicador IBS_RSI_CCI_v4.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del EA Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 contiene el indicador Fractal_ADX_Cloud.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del EA compilado! Para eso, en el código del EA ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de este indicador en el archivo ejecutable del EA.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global:

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso:

InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras versión de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

En las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para el año 2015 con GBPUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas