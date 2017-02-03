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EA High and Low last 24 hours - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2408
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(27)
Опубликован:
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Пример получения максимальных и минимальных цен баров за последние 24 часа.

Клавиши управления:

  • клавиша "H" в английской раскладке (регистр неважен) — поиск максимальной цены
  • клавиша "L" в английской раскладке (регистр неважен) — поиск минимальной цены

Для получения максимальных и минимальных цен используется третья форма вызова CopyHigh и CopyLow:

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени:

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   datetime         start_time,       // с какой даты
   datetime         stop_time,        // по какую дату
   double           high_array[]      // массив для копирования максимальных цен
   );

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени:

int  CopyLow(
   string           symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период
   datetime         start_time,      // с какой даты
   datetime         stop_time,       // по какую дату
   double           low_array[]      // массив для копирования минимальных цен
   );

При этом интервал по датам представлен так:

         datetime stop_time   = TimeCurrent();              // stop date and time
         datetime start_time  = stop_time-24*60*60;         // start date and time  

start_time <-> stop_time

Визуализация:

для удобства пользователя на график выводится текстовая информация (на примере поиска минимальной цены):

EA High and Low last 24 hours comment 

 

а также на графике отображается вертикальная линия (она показывает левую границу интервала дат) и горизонтальная линия (она показывает искомую цену) — (на примере поиска минимальной цены):

EA High and Low last 24 hours lines

Видео работы примера:


 

Order Escort Order Escort

Советник решает задачу сопровождения позиции вдоль заданной кривой, перемещая установленные стоп-лосс и тейк-профит.

mt-R mt-R

Библиотеки связи терминалов МТ4/5 с R

AutoMagic AutoMagic

Библиотека позволяет автоматически присваивать magic советнику на любом символе и любом таймфрейме. Позволяет иметь в одном советнике одновременно 65535 magic(ов).

MacdPatternTraderAll0.01 MacdPatternTraderAll0.01

OnTradeTransaction