Пример получения максимальных и минимальных цен баров за последние 24 часа.

Клавиши управления:

клавиша "H" в английской раскладке (регистр неважен) — поиск максимальной цены

клавиша "L" в английской раскладке (регистр неважен) — поиск минимальной цены

Для получения максимальных и минимальных цен используется третья форма вызова CopyHigh и CopyLow:

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени:

int CopyHigh (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double high_array[]

);

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени:

int CopyLow (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double low_array[]

);

При этом интервал по датам представлен так:

datetime stop_time = TimeCurrent ();

datetime start_time = stop_time- 24 * 60 * 60 ;

start_time <-> stop_time

Визуализация:

для удобства пользователя на график выводится текстовая информация (на примере поиска минимальной цены):

а также на графике отображается вертикальная линия (она показывает левую границу интервала дат) и горизонтальная линия (она показывает искомую цену) — (на примере поиска минимальной цены):





Видео работы примера:



