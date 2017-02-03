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EA High and Low last 24 hours - эксперт для MetaTrader 5
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Пример получения максимальных и минимальных цен баров за последние 24 часа.
Клавиши управления:
- клавиша "H" в английской раскладке (регистр неважен) — поиск максимальной цены
- клавиша "L" в английской раскладке (регистр неважен) — поиск минимальной цены
Для получения максимальных и минимальных цен используется третья форма вызова CopyHigh и CopyLow:
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени:
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
datetime stop_time, // по какую дату
double high_array[] // массив для копирования максимальных цен
);
Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени:
string symbol_name, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период
datetime start_time, // с какой даты
datetime stop_time, // по какую дату
double low_array[] // массив для копирования минимальных цен
);
При этом интервал по датам представлен так:
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // start date and time
start_time <-> stop_time
Визуализация:
для удобства пользователя на график выводится текстовая информация (на примере поиска минимальной цены):
а также на графике отображается вертикальная линия (она показывает левую границу интервала дат) и горизонтальная линия (она показывает искомую цену) — (на примере поиска минимальной цены):
Видео работы примера:
Советник решает задачу сопровождения позиции вдоль заданной кривой, перемещая установленные стоп-лосс и тейк-профит.mt-R
Библиотеки связи терминалов МТ4/5 с R
Библиотека позволяет автоматически присваивать magic советнику на любом символе и любом таймфрейме. Позволяет иметь в одном советнике одновременно 65535 magic(ов).MacdPatternTraderAll0.01
OnTradeTransaction