無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
過去24時間の最高と最低EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1027
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
過去24時間のバーの高値と安値を受け取った例です。
ホットキー：
- "H"キー（大/小文字は無区別）－高値を見つけます
- "L"キー（大/小文字は無区別）－安値を見つけます
高値と安値の取得にはCopyHighとCopyLowの3番目の呼び出し法が使われます。
必要な時間間隔の最初と最後の日付に基づいたリクエストは下記の通りです。
int CopyHigh(
string symbol_name, // 銘柄名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 期間
datetime start_time, // 開始日
datetime stop_time, // 終了日
double high_array[] // 高値をコピーするための配列
);
string symbol_name, // 銘柄名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 期間
datetime start_time, // 開始日
datetime stop_time, // 終了日
double high_array[] // 高値をコピーするための配列
);
必要な時間間隔の最初と最後の日付に基づいたリクエストは下記の通りです。
int CopyLow(
string symbol_name, // 銘柄名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 期間
datetime start_time, // 開始日
datetime stop_time, // 終了日
double low_array[] // 安値をコピーするための配列
);
string symbol_name, // 銘柄名
ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // 期間
datetime start_time, // 開始日
datetime stop_time, // 終了日
double low_array[] // 安値をコピーするための配列
);
時間間隔は以下のように表されます。
datetime stop_time = TimeCurrent(); // 終了日と時刻
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // 開始日と時刻
datetime start_time = stop_time-24*60*60; // 開始日と時刻
start_time <-> stop_time
視覚化
便宜上、テキスト情報がチャートに表示されます（低価格の例）。
また、チャートには縦線（時間間隔の左の境界線が表示）と横線（検索された価格）が表示されます（安値の例）：
サンプル検索の動画：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17528
Exp_IBS_RSI_CCI_v4
IBS_RSI_CCI_v4指標を使った取引システムです。AutoMagic
このライブラリは、任意の銘柄および時間枠で自動的にエキスパートアドバイザーに「マジック」を割り当てることができます。1つのエキスパートアドバイザーは最高65535のマジックナンバーを持つことができます。
Exp_WeightOscillator_Direct
この取引システムは、WeightOscillator加重オシレータの方向変更に基づいています。MFICandleKeltner
MFIオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネル