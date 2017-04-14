コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

過去24時間の最高と最低EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

過去24時間のバーの高値と安値を受け取った例です。

ホットキー：

  • "H"キー（大/小文字は無区別）－高値を見つけます
  • "L"キー（大/小文字は無区別）－安値を見つけます

高値と安値の取得にはCopyHighCopyLowの3番目の呼び出し法が使われます。

必要な時間間隔の最初と最後の日付に基づいたリクエストは下記の通りです。

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // 銘柄名
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // 期間
   datetime         start_time,       // 開始日
   datetime         stop_time,        // 終了日
   double           high_array[]      // 高値をコピーするための配列
   );

int  CopyLow(
   string           symbol_name,     // 銘柄名
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // 期間
   datetime         start_time,      // 開始日
   datetime         stop_time,       // 終了日
   double           low_array[]      // 安値をコピーするための配列
   );

時間間隔は以下のように表されます。

         datetime stop_time   = TimeCurrent();              // 終了日と時刻
         datetime start_time  = stop_time-24*60*60;         // 開始日と時刻

start_time <-> stop_time

視覚化

便宜上、テキスト情報がチャートに表示されます（低価格の例）。

過去24時間の最高と最低EAのコメント 

 

また、チャートには縦線（時間間隔の左の境界線が表示）と横線（検索された価格）が表示されます（安値の例）：

過去24時間の最高と最低EAのライン

サンプル検索の動画：


 

