過去24時間のバーの高値と安値を受け取った例です。

ホットキー：

"H"キー（大/小文字は無区別）－高値を見つけます

"L"キー（大/小文字は無区別）－安値を見つけます

高値と安値の取得にはCopyHighとCopyLowの3番目の呼び出し法が使われます。

必要な時間間隔の最初と最後の日付に基づいたリクエストは下記の通りです。

int CopyHigh (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double high_array[]

);

int CopyLow (

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double low_array[]

);

時間間隔は以下のように表されます。

datetime stop_time = TimeCurrent ();

datetime start_time = stop_time- 24 * 60 * 60 ;

start_time <-> stop_time

視覚化

便宜上、テキスト情報がチャートに表示されます（低価格の例）。

また、チャートには縦線（時間間隔の左の境界線が表示）と横線（検索された価格）が表示されます（安値の例）：





サンプル検索の動画：



