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Exp_IBS_RSI_CCI_v4 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора IBS_RSI_CCI_v4.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 содержит индикатор Fractal_ADX_Cloud.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к использованному как ресурс индикатору:
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillatorIBS_RSI_CCI_v4_HTF
Индикатор IBS_RSI_CCI_v4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Ichimoku с алертом.Modified Standard Deviation.mq5
В стандартный индикатор StdDev добавлена функция изменения цвета линии в зависимости от его показаний. При увеличении значений линия окрашивается в зеленый цвет, в случае падения - в красный цвет, если показания не меняются несколько периодов - в желтый цвет.