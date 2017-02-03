Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора IBS_RSI_CCI_v4.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 содержит индикатор Fractal_ADX_Cloud.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к использованному как ресурс индикатору:



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования