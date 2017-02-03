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Советники

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2268
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (14.18 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (121.8 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (18.33 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием индикатора IBS_RSI_CCI_v4. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора IBS_RSI_CCI_v4.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 содержит индикатор Fractal_ADX_Cloud.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс:

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к использованному как ресурс индикатору:

//---- получение хендла индикатора IBS_RSI_CCI_v4
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

В тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_WeightOscillator_Direct Exp_WeightOscillator_Direct

Торговая система, построенная на изменениях направления взвешенного осциллятора WeightOscillator

IBS_RSI_CCI_v4_HTF IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Индикатор IBS_RSI_CCI_v4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

IchimokuAlert IchimokuAlert

Индикатор Ichimoku с алертом.

Modified Standard Deviation.mq5 Modified Standard Deviation.mq5

В стандартный индикатор StdDev добавлена функция изменения цвета линии в зависимости от его показаний. При увеличении значений линия окрашивается в зеленый цвет, в случае падения - в красный цвет, если показания не меняются несколько периодов - в желтый цвет.