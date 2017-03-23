交易系统采用 IBS_RSI_CCI_v4 指标。在柱线收盘时, 如果云图颜色改变, 则生成信号。

放置 IBS_RSI_CCI_v4.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。

编译之后, Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 交易系统文件将 Fractal_ADX_Cloud.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这个指标包含在交易系统的可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围:

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源:



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 GBPUSD H6:

图例. 2. 测试结果图表