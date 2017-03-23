请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_IBS_RSI_CCI_v4 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2003
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统采用 IBS_RSI_CCI_v4 指标。在柱线收盘时, 如果云图颜色改变, 则生成信号。
放置 IBS_RSI_CCI_v4.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。
编译之后, Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 交易系统文件将 Fractal_ADX_Cloud.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这个指标包含在交易系统的可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围:
#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源:
//---- 获取 IBS_RSI_CCI_v4 指标的句柄
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2015 品种 GBPUSD H6:
图例. 2. 测试结果图表
