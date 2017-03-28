CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
857
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (14.18 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (121.8 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (18.33 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação com uso do indicador IBS_RSI_CCI_v4. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem mudar.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador IBS_RSI_CCI_v4 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 contém o indicador Fractal_ADX_Cloud.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir este indicador dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso:

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso:

//---- obtenção do identificador do indicador IBS_RSI_CCI_v4
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, GBPUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17527

AutoMagic AutoMagic

A biblioteca permite atribuir automaticamente magic ao Expert Advisor para qualquer símbolo e qualquer timeframe. Permite ter num EA simultaneamente 65535 magic.

IBS_RSI_CCI_v4_HTF IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Indicador IBS_RSI_CCI_v4 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada

EA High and Low last 24 hours EA High and Low last 24 hours

Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.

Exp_WeightOscillator_Direct Exp_WeightOscillator_Direct

Sistema de negociação baseado nas alterações de direção do oscilador ponderado WeightOscillator