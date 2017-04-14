IBS_RSI_CCI_v4 指標を使った取引システムです。シグナルは雲の色に変化があった場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたIBS_RSI_CCI_v4.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_ADX_Cloud.ex5指標はコンパイル後にExp_Fractal_ADX_Cloud.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

H7での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 検証結果のチャート