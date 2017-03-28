und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Handelssystem, das den IBS_RSI_CCI_v4 Indikator verwendet. Das Signal bildet sich, wenn sich die Farbe bei einer geschlossenen Bar gewechselt hat.
Die Datei IBS_RSI_CCI_v4.ex5 muss im Verzeichnis <b0>terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Nach dem Kompilieren beinhaltet der Indikator Exp_Fractal_ADX_Cloud.ex5 den Indikator Objective.ex5 als resource, und er muss deshalb nicht nicht im Verzeichnis des Terminals liegen, damit er funktioniert! Dazu wurde der benötigte Code so ergänzt, dass der Indikator in die ausführbare Datei des EA integriert wird.
Des Indikators ausführbare Datei wurde zum Laden als "resource" im globalen Teil eingetragen:
In OnInit() wurde der Pfad geändert, um den Indikator als Ressource zu verwenden:
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und Take-Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Fig. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf GBPUSD H6:
Fig. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17527
