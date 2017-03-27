El indicador IBS_RSI_CCI_v4 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para una compilación correcta del indicador del repetidor IBS_RSI_CCI_v4_HTF, hay que colocar el archivo compilado del indicador personalizado original IBS_RSI_CCI_v4.mq5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del indicador IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 contiene el indicador IBS_RSI_CCI_v4.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del indicador compilado resultante! Para eso, en el código del indicador ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión del indicador IBS_RSI_CCI_v4 en el archivo ejecutable.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global:

#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso:

Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4" ,IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

De esta manera, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo, sin indicador original.

Fig. 1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4_HTF