Реальный автор: Martingeil

Простой трендовый индикатор осцилляторного типа.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.05.2011.

Рис.1. Индикатор IBS_RSI_CCI_v4