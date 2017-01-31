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Индикаторы

IBS_RSI_CCI_v4 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Реальный автор: Martingeil

Простой трендовый индикатор осцилляторного типа.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.05.2011.

Рис.1. Индикатор IBS_RSI_CCI_v4

Рис.1. Индикатор IBS_RSI_CCI_v4

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