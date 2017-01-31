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IBS_RSI_CCI_v4 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Martingeil
Простой трендовый индикатор осцилляторного типа.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.05.2011.
Рис.1. Индикатор IBS_RSI_CCI_v4
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