Statistical characteristics - indicador para MetaTrader 5

El indicador muestra las características estadísticas de las barras: el valor medio, la varianza, el coeficiente de asimetría y la curtosis.

Ejemplo en el que en el gráfico se ubican a la vez cuatro ejemplares del indicador, pero también se han elegido en los ajustes diferentes métodos estadísticos:

Statistical characteristics

El indicador solo funciona en una nueva barra, los cálculos no se llevan a cabo dentro de la barra.

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17501

