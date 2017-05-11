Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VTS_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 848
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador VTS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador VTS.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador VTS_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17831
Indicador Cronex T RSI BBSW para MetaTrader 5.Statistical characteristics
El indicador muestra las características estadísticas de las barras: el valor medio, la varianza, el coeficiente de asimetría y la curtosis
Indicador XRSXCandleKeltnerPluse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XCCXCandleKeltnerPluse_HTF
Indicador XCCXCandleKeltnerPluse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.