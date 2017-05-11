CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Cronex T RSI BBSW - indicador para MetaTrader 5

Sergii Kozin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1819
Ranking:
(25)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En su día, me gustó el indicador en MQL4, y he decidido reescribirlo en MQL5. Esta implementación no tiene límite en la representación de datos gráficos.

Cronex T RSI BBSW

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17747

Statistical characteristics Statistical characteristics

El indicador muestra las características estadísticas de las barras: el valor medio, la varianza, el coeficiente de asimetría y la curtosis

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

El indicador muestra la doble línea de regresión y el ángulo de inclinación de la línea corta. Alertas sobre el cambio de tendencia.

VTS_HTF VTS_HTF

Indicador VTS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

Indicador XRSXCandleKeltnerPluse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.