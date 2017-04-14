コードベースセクション
統計的特徴 - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はバーの統計的特性である平均値分散歪度尖度を示します。

この例では、設定で選択されたさまざまな統計方法を持つ指標の4つのインスタンスがチャートに添付されています。

統計的特徴

この指標は新しいバーでのみ機能し、バーの内部では計算されません。

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17501

