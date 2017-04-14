この指標はバーの統計的特性である平均値、分散、歪度、尖度を示します。

この例では、設定で選択されたさまざまな統計方法を持つ指標の4つのインスタンスがチャートに添付されています。





この指標は新しいバーでのみ機能し、バーの内部では計算されません。