Der Indikator zeigt die statistischen Eigenschaften der Bars: Mittelwert, Varianz, Schiefe Kurtosis.

Im Beispiel unten sind vier Instanzen des Indikators mit jew. in den Einstellungen unterschiedlich ausgewählten Methoden auf dem Chart zu sehen:

Statistische Kennzeichen

Der Indikator funktioniert nur bei Erscheinen einer neue Bar, es werden keine Berechnungen während einer Bar ausgeführt.

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17501

