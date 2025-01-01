MathKurtosis

Calcula la curtosis (cuarto momento) de los elementos de la matriz. Análogo de kurtosis() en R (biblioteca e1071).

double MathKurtosis(

const double& array[]

);

Parámetros

array

[in] Matriz con los datos para el cálculo.

start=0

[in] Índice inicial para el cálculo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para el cálculo.

Valor devuelto

Curtosis de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN (no numérico).

Nota

El cálculo de la curtosis se realiza con respecto a la distribución normal (excess kurtosis=kurtosis-3), es decir, la curtosis excesiva de una distribución normal es igual a cero.

Es positiva si el pico de la distribución cerca del valor esperado es agudo, y negativa, si el pico es plano.