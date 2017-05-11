CodeBaseSecciones
Indicadores

LRDegrees MT5 - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
1287
(33)
LRDegrees MT5 es un indicador que mostrará la doble línea de regresión e informará sobre el ángulo de inclinación de la línea corta. Asimismo, el indicador envía alertas al cambiar la dirección de la línea de tendencia. 

LRDegrees MT5: Settings

LRDegrees MT5: Up trend

LRDegrees MT5: Down trend

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17354

