Indicador de dirección con flechas y alertas.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - conjunto de indicadores MetaCOT 2, que dan acceso a los datos de los informes CFTC. MetaCOT 2 da soporte a los informes COT, Disaggregated COT, TFF y CIT y permite construir gráficos COT directamente en el terminal MetaTrader. Todos los indicadores están disponibles en el código fuente y se pueden utilizar para construir su sistema comercial.