Statistical characteristics - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra as características estatísticas das barras: a média, dispersão, assimetria e curtose

Um exemplo é quando, no gráfico, são colocadas apenas quatro cópias do indicador, mas, nas configurações, são escolhidos diferentes métodos de estatísticas:

Statistical characteristics

O indicador só funciona na barra nova, não se realizam cálculos centro da barra.

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17501

