Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Statistical characteristics - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1429
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra as características estatísticas das barras: a média, dispersão, assimetria e curtose
Um exemplo é quando, no gráfico, são colocadas apenas quatro cópias do indicador, mas, nas configurações, são escolhidos diferentes métodos de estatísticas:
O indicador só funciona na barra nova, não se realizam cálculos centro da barra.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17501
A avaliação baseia-se nos valores de cinco indicadores (Gator, WPR, AC, DeMarker e RSI). Usam-se funções de associação trapezoidais. Antes de enviar uma ordem de negociação, verifica-se a disponibilidade de fundos suficientes.ADX & MA
Estratégia baseada em dois indicadores: ADX e MA, bem como Close da primeira barra. Também para posições Buy e Sell, foram introduzidos vários níveis TakeProfit, StopLoss e Trailing.
A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop.MQL5 Wizard MA RSI
Expert Advisor "MQL5 Wizard MA RSI" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do indicador de tendência MA (Moving Average) e sinais do oscilador RSI (Relative Strength Index).