Statistical characteristics

Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).

Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.