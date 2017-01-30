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Statistical characteristics - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса.
Пример, когда на график помещены сразу четыре экземпляра индикатора, но в настройках выбраны разные методы статистики:
Индикатор работает только на новом баре, внутри бара расчёты не ведутся.
Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.MQL5 Wizard MA RSI
Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL5-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.Fuzzy logic
Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.