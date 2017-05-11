CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StepUpDown - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
983
Ranking:
(31)
Publicado:
StepUpDown.mq5 (13.04 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador StepUpDown dará la señal de cambio de dirección del precio con la ayuda de alertas y flechas hacia arriba/abajo. 

StepUpDown: Settings

StepUpDown: Down trend

StepUpDown: Up trend

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17349

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - conjunto de indicadores MetaCOT 2, que dan acceso a los datos de los informes CFTC. MetaCOT 2 da soporte a los informes COT, Disaggregated COT, TFF y CIT y permite construir gráficos COT directamente en el terminal MetaTrader. Todos los indicadores están disponibles en el código fuente y se pueden utilizar para construir su sistema comercial.

Sound Alert Entry Out Sound Alert Entry Out

Fechada a posição, toca o sinal.

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

El indicador muestra la doble línea de regresión y el ángulo de inclinación de la línea corta. Alertas sobre el cambio de tendencia.

Statistical characteristics Statistical characteristics

El indicador muestra las características estadísticas de las barras: el valor medio, la varianza, el coeficiente de asimetría y la curtosis