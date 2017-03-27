Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El Asesor Experto "MQL5 Wizard MA RSI" ha sido generado usando el Asistente para MQL5, basándose en las señales del indicador de tendencia MA (Moving Average) y señales del oscilador RSI (Relative Strength Index).
El Asesor Experto trabaja sólo en el momento de la aparición de una barra nueva:
//--- inputs for expert input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name ulong Expert_MagicNumber =26774; // bool Expert_EveryTick =false;
Parámetros de entrada:
|Variable
|Valor
|Nota
|Signal threshold value to open [0...100]
|55
|Valor límite para la apertura. Puede tomar los valores de 0 a 100
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|Valor límite para el cierre. Puede tomar los valores de 0 a 100
|Price level to execute a deal
|0.0
|Distancia desde el precio actual. Si es 0, abrimos por el precio actual, si es -хх, van a colocarse las órdenes pendientes Stop, si es +хх, va a colocarse las órdenes pendientes Limit.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Nivel de precios para Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|50.0
|Nivel de precios para Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|4
|Tiempo de vida de la orden pendiente (en barras)
|Moving Average Period of averaging
|20
|MA — período del promedio
|Moving Average Time shift
|3
|MA — desplazamiento del indicador horizontalmente
|Moving Average Method of averaging
|MODE_SMA
|MA — tipo de suavizado
|Moving Average Prices series
|PRICE_CLOSE
|MA — tipo del precio
|Moving Average Weight [0...1.0]
|0.8
|Peso de las señales del indicador MA
|Relative Strength Index Period of calculation
|3
|RSI — período del promedio
|Relative Strength Index Prices series
|PRICE_CLOSE
|RSI — tipo del precio
|Relative Strength Index Weight [0...1.0]
|0,5
|Peso de las señales del indicador RSI
Resultado de la prueba en EURUSD, M15 de 2016.01.06 a 2017.01.27, depósito inicial es de 3000:
