Asesores Expertos

MQL5 Wizard MA RSI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Publicado:
El Asesor Experto "MQL5 Wizard MA RSI" ha sido generado usando el Asistente para MQL5, basándose en las señales del indicador de tendencia MA (Moving Average) y señales del oscilador RSI (Relative Strength Index).

El Asesor Experto trabaja sólo en el momento de la aparición de una barra nueva:

//--- inputs for expert
input string             Expert_Title         ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber   =26774;                // 
bool                     Expert_EveryTick     =false;

Parámetros de entrada:

VariableValorNota
Signal threshold value to open [0...100]55Valor límite para la apertura. Puede tomar los valores de 0 a 100
Signal threshold value to close [0...100]100Valor límite para el cierre. Puede tomar los valores de 0 a 100
Price level to execute a deal0.0Distancia desde el precio actual. Si es 0, abrimos por el precio actual, si es -хх, van a colocarse las órdenes pendientes Stop, si es +хх, va a colocarse las órdenes pendientes Limit.
Stop Loss level (in points)50.0Nivel de precios para Stop Loss
Take Profit level (in points)50.0Nivel de precios para Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 4Tiempo de vida de la orden pendiente (en barras)
Moving Average Period of averaging20MA — período del promedio
Moving Average Time shift3MA — desplazamiento del indicador horizontalmente 
Moving Average Method of averagingMODE_SMAMA — tipo de suavizado
Moving Average Prices series PRICE_CLOSEMA — tipo del precio
Moving Average Weight [0...1.0]0.8Peso de las señales del indicador MA
Relative Strength Index Period of calculation3RSI — período del promedio
Relative Strength Index Prices seriesPRICE_CLOSERSI — tipo del precio
Relative Strength Index Weight [0...1.0]0,5Peso de las señales del indicador RSI


Resultado de la prueba en EURUSD, M15 de 2016.01.06 a 2017.01.27, depósito inicial es de 3000:

MQL5 Wizard MA RSI tester


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17489

