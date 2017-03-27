Es el indicador Trix en forma de la vela con el canal Keltner calculado en relación al promedio del Trix.

Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

La idea de este EA se basa en el cambio constante de las direcciones de las transacciones, dependiendo de los niveles TakeProfit, StopLoss y TrailingStop.

Convierte los archivos con la extensión .set del formato de MetaTrader 5 al formato de MetaTrader 4.