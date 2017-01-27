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MQL5 Wizard MA RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).
Советник работает только в момент появления нового бара:
//--- inputs for expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Входные параметры:
|Переменная
|Значение
|Примечание
|Signal threshold value to open [0...100]
|55
|Пороговое значение для открытия. Может принимать значения от 0 до 100
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|Пороговое значение для закрытия. Может принимать значения от 0 до 100
|Price level to execute a deal
|0.0
|Отступ от текущей цены. При 0 - открываемся по текущей цене, при -хх будут выставляться отложенные Stop ордера, при +хх будут выставляться отложенные Limit ордера.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Уровень цен для Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|50.0
|Уровень цен для Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|4
|Время жизни отложенного ордера (в барах)
|Moving Average Period of averaging
|20
|MA — период усреднения
|Moving Average Time shift
|3
|MA — смещение индикатора по горизонтали
|Moving Average Method of averaging
|MODE_SMA
|MA — тип сглаживания
|Moving Average Prices series
|PRICE_CLOSE
|MA — тип цены
|Moving Average Weight [0...1.0]
|0.8
|Вес сигналов индикатора MA
|Relative Strength Index Period of calculation
|3
|RSI — период усреднения
|Relative Strength Index Prices series
|PRICE_CLOSE
|RSI — тип цены
|Relative Strength Index Weight [0...1.0]
|0.5
|Вес сигналов индикатора RSI
Результаты тестирования на EURUSD,M15 c 2016.01.06 по 2017.01.27, начальный депозит 3000:
Polish Layer
Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarkere-Smart_Trailing
Модификации StopLoss любых позиций. Трал. Trailing.
Backbone
Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.Statistical characteristics
Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса