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Советники

MQL5 Wizard MA RSI - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3165
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).

Советник работает только в момент появления нового бара:

//--- inputs for expert
input string             Expert_Title         ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber   =26774;                //
bool                     Expert_EveryTick     =false;

Входные параметры:

ПеременнаяЗначениеПримечание
Signal threshold value to open [0...100]55Пороговое значение для открытия. Может принимать значения от 0 до 100
Signal threshold value to close [0...100]100Пороговое значение для закрытия. Может принимать значения от 0 до 100
Price level to execute a deal0.0Отступ от текущей цены. При 0 - открываемся по текущей цене, при -хх будут выставляться отложенные Stop ордера, при +хх будут выставляться отложенные Limit ордера.
Stop Loss level (in points)50.0Уровень цен для Stop Loss
Take Profit level (in points)50.0Уровень цен для Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 4Время жизни отложенного ордера (в барах)
Moving Average Period of averaging20MA — период усреднения
Moving Average Time shift3MA — смещение индикатора по горизонтали 
Moving Average Method of averagingMODE_SMAMA — тип сглаживания
Moving Average Prices series PRICE_CLOSEMA — тип цены
Moving Average Weight [0...1.0]0.8Вес сигналов индикатора MA
Relative Strength Index Period of calculation3RSI — период усреднения
Relative Strength Index Prices seriesPRICE_CLOSERSI — тип цены
Relative Strength Index Weight [0...1.0]0.5Вес сигналов индикатора RSI


Результаты тестирования на EURUSD,M15 c 2016.01.06 по 2017.01.27, начальный депозит 3000:

MQL5 Wizard MA RSI tester


Polish Layer Polish Layer

Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

e-Smart_Trailing e-Smart_Trailing

Модификации StopLoss любых позиций. Трал. Trailing.

Backbone Backbone

Идея советника базируется на постоянном изменении направлений сделок в зависимости от уровней TakeProfit, StopLoss и TrailingStop.

Statistical characteristics Statistical characteristics

Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса