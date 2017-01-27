Советник "MQL5 Wizard MA RSI" сгенерирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов трендового индикатора MA (Moving Average) и сигналов осциллятора RSI (Relative Strength Index).

Советник работает только в момент появления нового бара:



input string Expert_Title = "MQL5 Wizard MA RSI" ;

ulong Expert_MagicNumber = 26774 ;

bool Expert_EveryTick = false ;

Входные параметры:

Переменная Значение Примечание Signal threshold value to open [0...100] 55 Пороговое значение для открытия . Может принимать значения от 0 до 100 Signal threshold value to close [0...100] 100 Пороговое значение для закрытия . Может принимать значения от 0 до 100 Price level to execute a deal 0.0 Отступ от текущей цены. При 0 - открываемся по текущей цене, при -хх будут выставляться отложенные Stop ордера, при +хх будут выставляться отложенные Limit ордера. Stop Loss level (in points) 50.0 Уровень цен для Stop Loss Take Profit level (in points) 50.0 Уровень цен для Take Profit Expiration of pending orders (in bars) 4 Время жизни отложенного ордера (в барах) Moving Average Period of averaging 20 MA — период усреднения Moving Average Time shift 3 MA — смещение индикатора по горизонтали Moving Average Method of averaging MODE_SMA MA — тип сглаживания Moving Average Prices series PRICE_CLOSE MA — тип цены Moving Average Weight [0...1.0] 0.8 Вес сигналов индикатора MA Relative Strength Index Period of calculation 3 RSI — период усреднения Relative Strength Index Prices series PRICE_CLOSE RSI — тип цены Relative Strength Index Weight [0...1.0] 0.5 Вес сигналов индикатора RSI



Результаты тестирования на EURUSD,M15 c 2016.01.06 по 2017.01.27, начальный депозит 3000:



