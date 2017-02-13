Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MQL5 Wizard MA RSI - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1946
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Expert Advisor "MQL5 Wizard MA RSI" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do indicador de tendência MA (Moving Average) e sinais do oscilador RSI (Relative Strength Index).
O Expert Advisor funciona apenas no momento em que uma nova barra surge:
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Parâmetros de entrada:
|Variável
|Valor
|Observação
|Signal threshold value to open [0...100]
|55
|Valor limite para a abertura. Pode tomar valores de 0 a 100
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|Valor limite para o fechamento. Pode tomar valores de 0 a 100
|Price level to execute a deal
|0.0
|Recuo a partir do preço atual. Ao ter "0", abrimos de acordo com o preço atual, ao ter "-xx", serão colocadas ordens Stop, ao ter "+xx", serão colocadas ordens pendentes Limit.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Nível de preços para Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|50.0
|Nível de preços para Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|4
|Tempo de vida da ordem pendente (em barras)
|Moving Average Period of averaging
|20
|MA — período de média
|Moving Average Time shift
|3
|MA — deslocamento do indicador na horizontal
|Moving Average Method of averaging
|MODE_SMA
|MA — tipo de suavização
|Moving Average Prices series
|PRICE_CLOSE
|MA — tipo de preço
|Moving Average Weight [0...1.0]
|0.8
|Peso dos sinais do indicador MA
|Relative Strength Index Period of calculation
|3
|RSI — período de média
|Relative Strength Index Prices series
|PRICE_CLOSE
|RSI — tipo de preço
|Relative Strength Index Weight [0...1.0]
|0.5
|Peso dos sinais do indicador RSI
Resultados de teste em EURUSD, M15, de 2016.01.06 a 2017.01.27, depósito inicial 3 000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17489
A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop.Statistical characteristics
O indicador mostra as características estatísticas das barras: a média, dispersão, assimetria e curtose
Este Expert Advisor baseia-se nos indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarkerTriXCandleKeltner
O indicador TriX sob a forma de vela com canal Keltner calculado em relação à média do TriX.