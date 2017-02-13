CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

MQL5 Wizard MA RSI - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1946
Avaliação:
(26)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Expert Advisor "MQL5 Wizard MA RSI" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do indicador de tendência MA (Moving Average) e sinais do oscilador RSI (Relative Strength Index).

O Expert Advisor funciona apenas no momento em que uma nova barra surge:

//--- inputs for expert
input string             Expert_Title         ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber   =26774;                //
bool                     Expert_EveryTick     =false;

Parâmetros de entrada:

VariávelValorObservação
Signal threshold value to open [0...100]55Valor limite para a abertura. Pode tomar valores de 0 a 100
Signal threshold value to close [0...100]100Valor limite para o fechamento. Pode tomar valores de 0 a 100
Price level to execute a deal0.0Recuo a partir do preço atual. Ao ter "0", abrimos de acordo com o preço atual, ao ter "-xx", serão colocadas ordens Stop, ao ter "+xx", serão colocadas ordens pendentes Limit.
Stop Loss level (in points)50.0Nível de preços para Stop Loss
Take Profit level (in points)50.0Nível de preços para Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 4Tempo de vida da ordem pendente (em barras)
Moving Average Period of averaging20MA — período de média
Moving Average Time shift3MA — deslocamento do indicador na horizontal 
Moving Average Method of averagingMODE_SMAMA — tipo de suavização
Moving Average Prices series PRICE_CLOSEMA — tipo de preço
Moving Average Weight [0...1.0]0.8Peso dos sinais do indicador MA
Relative Strength Index Period of calculation3RSI — período de média
Relative Strength Index Prices seriesPRICE_CLOSERSI — tipo de preço
Relative Strength Index Weight [0...1.0]0.5Peso dos sinais do indicador RSI


Resultados de teste em EURUSD, M15, de 2016.01.06 a 2017.01.27, depósito inicial 3 000:

MQL5 Wizard MA RSI tester


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17489

Backbone Backbone

A ideia do Expert Advisor baseia-se na alteração constante da direção das transações, dependendo dos níveis TakeProfit, StopLoss e TrailingStop.

Statistical characteristics Statistical characteristics

O indicador mostra as características estatísticas das barras: a média, dispersão, assimetria e curtose

Polish Layer Polish Layer

Este Expert Advisor baseia-se nos indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

TriXCandleKeltner TriXCandleKeltner

O indicador TriX sob a forma de vela com canal Keltner calculado em relação à média do TriX.