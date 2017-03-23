代码库部分
EA

MQL5 向导 MA RSI - MetaTrader 5EA

"MQL5 向导 MA RSI" 智能交易系统使用 MQL5 向导 生成, 基于 趋势均线指标RSI (相对强度指数) 振荡器 的信号。

智能交易系统只能在 新柱线出现时刻 工作:

//--- 交易系统输入
input string             Expert_Title         ="MQL5 Wizard MA RSI"; // 文档名
ulong                    Expert_MagicNumber   =26774;                //
bool                     Expert_EveryTick     =false;

输入参数:

变量数值免责声明
开仓信号阀值 [0...100]55开仓 的信号阀值它可获取从 0 到 100 的值。
平仓信号阀值 [0...100]100平仓 的信号阀值。它可获取从 0 到 100 的值。
执行交易的价位0.0与当前价格的距离。若为 0 - 当前价格开仓, 若为 -xx - 放置突破挂单, 若为 +xx - 放置回调挂单。
止损位 (点数为单位)50.0止损的价位
止盈位 (点数为单位)50.0止盈价位
挂单过期 (柱线) 4挂单生命期 (柱线)
移动均线周期20MA — 均化周期
移动均线时移3MA — 指标的水平移动 
均线的均化方法MODE_SMAMA — 平滑类型
移动均线价格序列 PRICE_CLOSEMA — 价格类型
移动均线权重 [0...1.0]0.8均线信号权重
相对强度指数计算周期3RSI — 均化周期
相对强度指数价格序列PRICE_CLOSERSI — 价格类型
相对强度指数权重 [0...1.0]0.5RSI 信号权重


测试结果 EURUSD M15, 自 2016.01.06 到 2017.01.27, 初始本金 3,000:

MQL5 向导 MA RSI 测试


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17489

