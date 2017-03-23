请观看如何免费下载自动交易
"MQL5 向导 MA RSI" 智能交易系统使用 MQL5 向导 生成, 基于 趋势均线指标 和 RSI (相对强度指数) 振荡器 的信号。
智能交易系统只能在 新柱线出现时刻 工作:
//--- 交易系统输入
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // 文档名
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
输入参数:
|变量
|数值
|免责声明
|开仓信号阀值 [0...100]
|55
|开仓 的信号阀值它可获取从 0 到 100 的值。
|平仓信号阀值 [0...100]
|100
|平仓 的信号阀值。它可获取从 0 到 100 的值。
|执行交易的价位
|0.0
|与当前价格的距离。若为 0 - 当前价格开仓, 若为 -xx - 放置突破挂单, 若为 +xx - 放置回调挂单。
|止损位 (点数为单位)
|50.0
|止损的价位
|止盈位 (点数为单位)
|50.0
|止盈价位
|挂单过期 (柱线)
|4
|挂单生命期 (柱线)
|移动均线周期
|20
|MA — 均化周期
|移动均线时移
|3
|MA — 指标的水平移动
|均线的均化方法
|MODE_SMA
|MA — 平滑类型
|移动均线价格序列
|PRICE_CLOSE
|MA — 价格类型
|移动均线权重 [0...1.0]
|0.8
|均线信号权重
|相对强度指数计算周期
|3
|RSI — 均化周期
|相对强度指数价格序列
|PRICE_CLOSE
|RSI — 价格类型
|相对强度指数权重 [0...1.0]
|0.5
|RSI 信号权重
测试结果 EURUSD M15, 自 2016.01.06 到 2017.01.27, 初始本金 3,000:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17489
