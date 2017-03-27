CodeBaseSecciones
TriXCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
948
Ranking:
(16)
Publicado:
Es el indicador Trix en forma de la vela con el canal Keltner calculado en relación al promedio del Trix.

Fig. 1. Indicador TriXCandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17480

