Es el indicador Trix en forma de la vela con el canal Keltner calculado en relación al promedio del Trix.

El Asesor Experto "MQL5 Wizard MA RSI" ha sido generado usando el Asistente para MQL5, basándose en las señales del indicador de tendencia MA (Moving Average) y señales del oscilador RSI (Relative Strength Index).

La idea de este EA se basa en el cambio constante de las direcciones de las transacciones, dependiendo de los niveles TakeProfit, StopLoss y TrailingStop.