Asesores Expertos

Polish Layer - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
753
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Polish Layer.mq5 (31.3 KB) ver
Autor de la idea — Dima, autor del código mq5 — barabashkakvn

Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker

¡ATENCIÓN! Este EA está diseñado para trabajar en el período M5.

Prueba de 2016.0105 a 2017.01.25 en EURUSD, M5:

 Polish Layer tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17484

