Polish Layer - Asesor Experto para MetaTrader 5
Autor de la idea — Dima, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Este Asesor Experto se basa en los siguientes indicadores: RSI, WPR, Stochastic, Moving Average, deMarker
¡ATENCIÓN! Este EA está diseñado para trabajar en el período M5.
Prueba de 2016.0105 a 2017.01.25 en EURUSD, M5:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17484
