Backbone - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 894
-
Autor de la idea — Vladimir, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La idea de este EA se basa en el cambio constante de las direcciones de las transacciones, dependiendo de los niveles TakeProfit, StopLoss y TrailingStop.
Las posiciones se abren consecutivamente en la dirección opuesta a las aperturas anteriores. Este EA no utiliza ningunos indicadores, modelos matemáticos ni otras cosas del otro mundo. Su rentabilidad se basa en el hecho de que las posiciones rentables duran más que las posiciones no rentables.
Resultados de la prueba en EURUSD, H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17490
