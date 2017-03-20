Der EA "MQL5 Wizard MA RSI" wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt MQL5, auf Grund von den Signalen des Trend-Indikators MA (Moving Average) und den Signalen Oszillators RSI (Relative Strength Index).

Der EA arbeitet nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars:



input string Expert_Title = "MQL5 Wizard MA RSI" ;

ulong Expert_MagicNumber = 26774 ;

bool Expert_EveryTick = false ;

Eingangsparameter:

Variable Wert BemerkungПримечание Signal threshold value to open [0...100] 55 der Schwellenwert für die Eröffnung . Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen Signal threshold value to close [0...100] 100 der Schwellenwert für die Schließung . Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen Price level to execute a deal 0.0 Der Einzug vom laufenden Preis. Bei "0" - wir treten nach dem laufenden Preis ein, bei "-хх" werden Pending Stop Order gesetzt, bei "+хх" werden Pending Limit Order gesetzt. Stop Loss level (in points) 50.0 Die Ebene der Preise für Stop Loss Take Profit level (in points) 50.0 Die Ebene der Preise für Take Profit Expiration of pending orders (in bars) 4 Die Lebenszeit des Pending Orders (in Bars) Moving Average Period of averaging 20 MA — die Periode der Mittlung Moving Average Time shift 3 MA — Die horizontale Verschiebung des Namens Moving Average Method of averaging MODE_SMA MA — der Typ der Glättung Moving Average Prices series PRICE_CLOSE MA — Der Typ des Preises Moving Average Weight [0...1.0] 0.8 Das Gewicht der Signale des Indikators MA Relative Strength Index Period of calculation 3 RSI — die Periode der Mittlung Relative Strength Index Prices series PRICE_CLOSE RSI — Der Typ des Preises Relative Strength Index Weight [0...1.0] 0.5 Das Gewicht der Signale des Indikators RSI



Die Testergebnisse am EURUSD,M15 von 2016.01.06 bis 2017.01.27, das Anfangsdeposit 30000:



