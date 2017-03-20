CodeBaseKategorien
Expert Advisors

MQL5 Wizard MA RSI - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
Der EA "MQL5 Wizard MA RSI" wurde mit Hilfe des  Meisters MQL5  erzeugt MQL5, auf Grund von den Signalen  des Trend-Indikators MA (Moving Average) und den  Signalen Oszillators RSI (Relative Strength Index).

Der EA arbeitet nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars:

//--- inputs for expert
input string             Expert_Title         ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber   =26774;                //
bool                     Expert_EveryTick     =false;

Eingangsparameter:

VariableWertBemerkungПримечание
Signal threshold value to open [0...100]55der Schwellenwert für die Eröffnung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
Signal threshold value to close [0...100]100der Schwellenwert für die Schließung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
Price level to execute a deal0.0Der Einzug vom laufenden Preis. Bei "0" - wir treten nach dem laufenden Preis ein, bei "-хх" werden Pending Stop Order gesetzt, bei "+хх" werden Pending Limit Order gesetzt.
Stop Loss level (in points)50.0Die Ebene der Preise für Stop Loss
Take Profit level (in points)50.0Die Ebene der Preise für Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 4Die Lebenszeit des Pending Orders (in Bars)
Moving Average Period of averaging20MA — die Periode der Mittlung
Moving Average Time shift3MA — Die horizontale Verschiebung des Namens 
Moving Average Method of averagingMODE_SMAMA — der Typ der Glättung
Moving Average Prices series PRICE_CLOSEMA — Der Typ des Preises
Moving Average Weight [0...1.0]0.8Das Gewicht der Signale des Indikators MA
Relative Strength Index Period of calculation3RSI — die Periode der Mittlung
Relative Strength Index Prices seriesPRICE_CLOSERSI — Der Typ des Preises
Relative Strength Index Weight [0...1.0]0.5Das Gewicht der Signale des Indikators RSI


Die Testergebnisse am EURUSD,M15 von 2016.01.06 bis 2017.01.27, das Anfangsdeposit 30000:

MQL5 Wizard MA RSI tester


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17489

