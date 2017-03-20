und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MQL5 Wizard MA RSI - Experte für den MetaTrader 5
1221
Der EA "MQL5 Wizard MA RSI" wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt MQL5, auf Grund von den Signalen des Trend-Indikators MA (Moving Average) und den Signalen Oszillators RSI (Relative Strength Index).
Der EA arbeitet nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars:
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
Eingangsparameter:
|Variable
|Wert
|BemerkungПримечание
|Signal threshold value to open [0...100]
|55
|der Schwellenwert für die Eröffnung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|der Schwellenwert für die Schließung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
|Price level to execute a deal
|0.0
|Der Einzug vom laufenden Preis. Bei "0" - wir treten nach dem laufenden Preis ein, bei "-хх" werden Pending Stop Order gesetzt, bei "+хх" werden Pending Limit Order gesetzt.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Die Ebene der Preise für Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|50.0
|Die Ebene der Preise für Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|4
|Die Lebenszeit des Pending Orders (in Bars)
|Moving Average Period of averaging
|20
|MA — die Periode der Mittlung
|Moving Average Time shift
|3
|MA — Die horizontale Verschiebung des Namens
|Moving Average Method of averaging
|MODE_SMA
|MA — der Typ der Glättung
|Moving Average Prices series
|PRICE_CLOSE
|MA — Der Typ des Preises
|Moving Average Weight [0...1.0]
|0.8
|Das Gewicht der Signale des Indikators MA
|Relative Strength Index Period of calculation
|3
|RSI — die Periode der Mittlung
|Relative Strength Index Prices series
|PRICE_CLOSE
|RSI — Der Typ des Preises
|Relative Strength Index Weight [0...1.0]
|0.5
|Das Gewicht der Signale des Indikators RSI
Die Testergebnisse am EURUSD,M15 von 2016.01.06 bis 2017.01.27, das Anfangsdeposit 30000:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17489
