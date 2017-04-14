コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MQL5 ウィザード MA RSI - MetaTrader 5のためのエキスパート

"MQL5ウィザードMA RSI"エキスパートアドバイザーはMQL5ウィザードを使って、トレンドMA（移動平均）指標RSI（相対強度指数）オシレータのシグナルに基づいて作成されました。

このエキスパートアドバイザーは新しいバーが出現した瞬間のみに動作します。

//--- エキスパートの入力
input string             Expert_Title         ="MQL5 Wizard MA RSI"; // 文書名
ulong                    Expert_MagicNumber   =26774;                //
bool                     Expert_EveryTick     =false;

入力パラメータ

変数免責条項
オープンシグナル閾値[0 ... 100]55ポジションを開くための閾値。0〜100の値を取ることができます。
決済シグナル閾値[0 ... 100]100ポジションを決済するための閾値。0〜100の値を取ることができます。
約定のための価格0.0現在価格からの距離。"0"の場合は、現在価格で開き、"-xx"の場合は逆指値注文、"+xx"の場合は指値注文が出されます。
決済逆指値（ポイント単位）50.0決済逆指値
決済指値（ポイント単位）50.0決済指値
未決注文の満了日時（バー単位） 4未決注文の有効期限（バー単位）
平均化の移動平均期間20MA — 平均化期間
移動平均の時刻シフト3MA — 指標の水平方向のシフト 
平均化の移動平均メソッドMODE_SMAMA — 平滑化の種類
移動平均価格列 PRICE_CLOSEMA — 価格の種類
移動平均の重み [0...1.0]0.8MAシグナルの重み
相対強度指数計算期間3RSI — 平均化期間
相対強度指数価格列PRICE_CLOSERSI — 価格の種類
相対強度指数の重み [0...1.0]0.5RSIシグナルの重み


EURUSD、M15のテスト結果（2016.01.06から2017.01.27まで）、初期入金3,000：

MQL5ウィザードMA RSIテスタ


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17489

