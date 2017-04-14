無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MQL5 ウィザード MA RSI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1099
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
"MQL5ウィザードMA RSI"エキスパートアドバイザーはMQL5ウィザードを使って、トレンドMA（移動平均）指標とRSI（相対強度指数）オシレータのシグナルに基づいて作成されました。
このエキスパートアドバイザーは新しいバーが出現した瞬間のみに動作します。
//--- エキスパートの入力
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // 文書名
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MA RSI"; // 文書名
ulong Expert_MagicNumber =26774; //
bool Expert_EveryTick =false;
入力パラメータ：
|変数
|値
|免責条項
|オープンシグナル閾値[0 ... 100]
|55
|ポジションを開くための閾値。0〜100の値を取ることができます。
|決済シグナル閾値[0 ... 100]
|100
|ポジションを決済するための閾値。0〜100の値を取ることができます。
|約定のための価格
|0.0
|現在価格からの距離。"0"の場合は、現在価格で開き、"-xx"の場合は逆指値注文、"+xx"の場合は指値注文が出されます。
|決済逆指値（ポイント単位）
|50.0
|決済逆指値
|決済指値（ポイント単位）
|50.0
|決済指値
|未決注文の満了日時（バー単位）
|4
|未決注文の有効期限（バー単位）
|平均化の移動平均期間
|20
|MA — 平均化期間
|移動平均の時刻シフト
|3
|MA — 指標の水平方向のシフト
|平均化の移動平均メソッド
|MODE_SMA
|MA — 平滑化の種類
|移動平均価格列
|PRICE_CLOSE
|MA — 価格の種類
|移動平均の重み [0...1.0]
|0.8
|MAシグナルの重み
|相対強度指数計算期間
|3
|RSI — 平均化期間
|相対強度指数価格列
|PRICE_CLOSE
|RSI — 価格の種類
|相対強度指数の重み [0...1.0]
|0.5
|RSIシグナルの重み
EURUSD、M15のテスト結果（2016.01.06から2017.01.27まで）、初期入金3,000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17489
Polish Layer
このエキスパートアドバイザーはRSI、WPR、ストキャスティクス、移動平均、deMarker指標に基づいています。TriXCandleKeltner
TriX平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのTriX指標です。
バックボーン
エキスパートアドバイザーの考え方は、決済逆指値、決済指値およびトレーリングストップのレベルに応じて取引方向が常に変化することに基づいています。MT5からMT4のSetファイルコンバーター
.setファイルをMT5形式からMT4形式に変換します。